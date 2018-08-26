Рейтинг Макрона досяг чергового мінімуму

На даний момент діяльність французького лідера, згідно з результатами дослідження, схвалюють лише 34% жителів країни (в кінці липня такої точки зору дотримувалися 39% французів). При цьому 66% громадян, як уточнили в Ifop, навпаки заявили про своє невдоволення роботою голови держави.

Подібні показники, як зауважує Le Journal du dimanche, є найнижчими від початку перебування Макрона при владі. Літо, як також підкреслює видання, — не сезон для нинішнього господаря Єлисейського палацу — в цей період, як нагадує газета, рейтинг глави держави падає. Наприклад, у минулому році популярність Макрона з червня по серпень знизилася з 64% до 40%. Згодом довіру до себе виборців політик повернув, але, через рік, відсоток знову став знижуватися: з січня по серпень 2018 року рейтинг Макрона впав на 16 процентних пунктів.

Зараз президент Франції, як зауважує видання, менш популярний, ніж його попередник Ніколя Саркозі в цей же період. Крім того, французи, як з’ясували соціологи, більше схвалюють роботу прем’єр-міністра країни Едуара Філіпа. Про це в серпні заявили 40% респондентів (у порівнянні з липнем рейтинг керівника уряду Франції знизився лише на 1 процентний пункт), про несхвалення його діяльності повідомили тільки 58% опитаних. Таким чином, розрив рейтингів Макрона і Філіпа, як зауважує Le Journal du dimanche, продовжує зростати.

Зниження популярності нинішнього глави держави експерти Ifop знову зв’язали з ефектом від справи колишнього заступника керівника апарату французького лідера Олександра Беналля. “Сам випадок не згадується респондентами, але він, схоже, став приводом, що викликав згодом хвилю негативних суджень”, — пояснив газеті заступник генерального директора Ifop Фредерік Дабі.

Як раніше інформував УНН, ця резонансна історія почалася після того, як 19 липня газета Le Monde отримала у своє розпорядження відеозапис, на якому видно, як співробітник Єлисейського палацу Олександр Беналля і співробітник апарату правлячої партії “Вперед, республіко!” Венсан Краз б’ють двох чоловіків у Латинському кварталі Парижа під час першотравневої демонстрації. Після цього, за інформацією Le Monde, Беналля був відсторонений від посади на два тижні. Потім, коли з’ясувалося, що він незаконно отримав від офіцерів поліції службовий відеозапис інциденту, проти нього було розпочато процедуру звільнення. Пізніше Беналля були пред’явлені звинувачення в застосуванні насильства і втручанні в дії представників влади. Він також звинувачений у незаконному привласненні матеріалів розслідування.

Краз був звільнений з апарату “Вперед, республіко!” ще в травні. Проти нього було висунуто схожі звинувачення. Крім того, французька юстиція висунула звинувачення трьом поліцейським, які передали Беналля службову відеозапис. Всі підозрювані зараз перебувають під судовим контролем.