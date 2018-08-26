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Рейтинг Макрона достиг очередного минимума

Киев • УНН

 • 10786 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Рейтинг популярности президента Франции Эмманюэля Макрона снижается уже четвертый месяц подряд. В августе он в очередной раз упал до рекордно низкого уровня, выяснили специалисты французского института изучения общественного мнения Ifop (опрос был проведен специально для издания Le Journal du dimanche), информирует УНН.

Рейтинг Макрона достиг очередного минимума

В настоящий момент деятельность президента Франции, согласно результатам исследования, одобряют только 34% жителей страны (в конце июля такой точки зрения придерживались 39% французов). При этом 66% граждан, как уточнили в Ifop, напротив, заявили о своем недовольстве работой главы государства.

Подобные показатели, как замечает Le Journal du dimanche, являются самыми низкими с начала пребывания Макрона у власти. Лето, как также подчеркивает издание, не сезон для нынешнего хозяина Елисейского дворца — в этот период, как напоминает газета, рейтинг главы государства падает. Например, в прошлом году популярность Макрона с июня по август снизилась с 64 до 40%. Впоследствии доверие к себе избирателей политик вернул, но спустя год процент поддерживающих президента снова стал снижаться: с января по август 2018 года рейтинг Макрона упал на 16 процентных пунктов.

Сейчас президент Франции, как замечает издание, менее популярен, чем его предшественник Николя Саркози в этот же период. Кроме того, французы, как выяснили социологи, больше одобряют работу премьер-министра страны Эдуара Филиппа. Об этом в августе заявили 40% респондентов (по сравнению с июлем рейтинг руководителя правительства Франции снизился только на 1 процентный пункт), о неодобрении его деятельности сообщили только 58% опрошенных. Таким образом, разрыв рейтингов Макрона и Филиппа, как замечает Le Journal du dimanche, продолжает расти.

Снижение популярности нынешнего главы государства эксперты Ifop снова связали с эффектом от дела бывшего замруководителя аппарата французского лидера Александра Беналля. “Сам случай не упоминается респондентами, но он, похоже, стал поводом, вызвавшим впоследствии волну негативных суждений”, — пояснил газете заместитель генерального директора Ifop Фредерик Даби.

Как ранее информировал УНН, эта резонансная история началась после того, как 19 июля газета Le Monde получила в свое распоряжение видеозапись, на которой видно, как сотрудник Елисейского дворца Александр Беналля и сотрудник аппарата правящей партии “Вперед, республика!” Венсан Краз бьют двух мужчин в Латинском квартале Парижа во время первомайской демонстрации. После этого, по информации Le Monde, Беналля был отстранен от должности на две недели. Потом, когда выяснилось, что он незаконно получил от офицеров полиции служебный видеозапись инцидента, против него была начата процедура увольнения. Позже Беналля были предъявлены обвинения в применении насилия и вмешательстве в действия представителей власти. Он также обвинен в присвоении материалов расследования.

Краз был уволен из аппарата “Вперед, республика!” еще в мае. Против него было выдвинуто похожи обвинения. Кроме того, французская юстиция выдвинула обвинения трем полицейским, которые передали Беналля служебную видеозапись. Все подозреваемые сейчас находятся под судебным контролем.

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