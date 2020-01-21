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Рейдери Микитася проігнорували заборону глави Мін'юсту Малюськи і знову змінили голову "Київметробуду"

Київ • УНН

 • 10267 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Рейдери, яких пов'язують з екс-главою "Укрбуду" Максимом Мікітасов, всупереч забороні міністра юстиції Дениса малюська змінили директора ПАТ "Київметробуд". Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила журналістка Світлана Крюкова, передає УНН.

Рейдери Микитася проігнорували заборону глави Мін'юсту Малюськи і знову змінили голову "Київметробуду"

"Витягніть хтось із-під столу міністра юстиції, поборовшись всіх чорних нотаріусів на світлі. Товариш Микитась знову рейдернул "Київметробуд". Нотаріус зняла всі заборони і переоформила документи. Тупо. Тепер там знову директор Микита. Справа обростає великим кешем і чиновниками високого калібру. Міністру Авакову бути напоготові - вночі планується рейдерське захоплення ", - написала Крюкова.

На доказ своїх слів вона опублікувала копії виписки з реєстру за підписом нотаріуса Тетяни Василівни Змісловской. Згідно документом, керівником "Київметробуду" 4 січня нібито було обрано деякого Костянтин Іванович Салій.

Відзначимо, що такі дії рейдерів є не тільки порушенням постанови суду, яке прямо забороняло будь-які реєстраційні дії по "Київметробуду". Їх дії - ігнорування прямої заборони Міністерства юстиції та особисто його голови Дениса малюська. Який за минулої спробі рейдерів провернути ту ж чорну схему з тіньовим нотаріусом і внесенням даних до Державного реєстру юросіб, заблокував ці дії. Своїм указом № 4296/5 від 28.12.2019 міністр не тільки анулював рішення нотаріуса про внесення до реєстру ініційованих рейдерами змін, але і заборонив цього нотаріусу вести діяльність.

А антирейдерська комісія при Мін'юсті назвала дії рейдерів Микита "серйозним порушенням" і "кричущим фактом". Після того, як зловмисники проігнорували всі рішення Мін'юсту та його глави, малюська, в минулий раз заявив про те, що він не допустить рейдерського захоплення "Київметробуду", тепер знову доведеться вступати в боротьбу з рейдерами і доводити, "хто в домі господар".

Нагадаємо, історія з рейдерським захопленням ПАТ "Київметробуд" почалася 17 грудня, коли було проведено збори акціонерів, де переобрали наглядову раду і змінили директора підприємства. Законність цих дій у багатьох викликала сумніви. Суд наклав заборону на внесення даних відомостей в Держреєстр юросіб. Обурений колектив підприємства вийшов на акції протесту проти рейдерів. Після втручання міністра малюська ситуація повернулася в законне русло, однак не бажають відступати рейдери знову пішли в атаку.

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