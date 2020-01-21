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Рейдеры Микитася проигнорировали запрет главы Минюста Малюськи и снова сменили главу "Киевметростроя"

Киев • УНН

 • 10267 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Рейдеры, которых связывают с экс-главой “Укрбуда” Максимом Микитасем, вопреки запрету министра юстиции Дениса Малюськи сменили директора ПАО “Киевметрострой”. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Светлана Крюкова, передает УНН.

Рейдеры Микитася проигнорировали запрет главы Минюста Малюськи и снова сменили главу "Киевметростроя"

“Вытащите кто-то из-под стола министра юстиции, поборовшего всех черных нотариусов на свете. Товарищ Микитась опять рейдернул „Киевметрострой“. Нотариус сняла все запреты и переоформила документы. Втупую. Теперь там снова директор Микитася. Дело обрастает большим кешем и чиновниками высокого калибра. Министру Авакову быть наготове — ночью планируется рейдерский захват”, — написала Крюкова.

В доказательство своих слов она опубликовала копии выписки из реестра за подписью нотариуса Татьяны Васильевны Змисловской. Согласно документом, руководителем “Киевметростроя” 4 января якобы был избран некий Константин Иванович Салий.

Отметим, что такие действия рейдеров являются не только нарушением постановления суда, которое прямо запрещало любые регистрационные действия по “Киевметрострою”. Их действия — игнорирование прямого запрета Министерства юстиции и лично его главы Дениса Малюськи. Который при прошлой попытке рейдеров провернуть ту же черную схему с теневым нотариусом и внесением данных в Госреестр юрлиц, заблокировал эти действия. Своим указом № 4296/5 от 28.12.2019 министр не только аннулировал решение нотариуса о внесении в реестр инициированных рейдерами изменений, но и запретил этому нотариусу вести деятельность.

А антирейдерская комиссия при Минюсте назвала действия рейдеров Микитася “серьезным нарушением” и “кричащим фактом”. После того, как злоумышленники проигнорировали все решения Минюста и его главы, Малюське, в прошлый раз заявившему о том, что он не допустит рейдерского захвата “Киевметростроя”, теперь снова придется вступать в борьбу с рейдерами и доказывать, “кто в доме хозяин”.

Напомним, история с рейдерским захватом ПАО “Киевметрострой” началась 17 декабря, когда было проведено собрание акционеров, где переизбрали набсовет и сменили директора предприятия. Законность этих действий у многих вызвала сомнения. Суд наложил запрет на внесение данных сведений в Госреестр юрлиц. Возмущенный коллектив предприятия вышел на акции протеста против рейдеров. После вмешательства министра Малюськи ситуация вернулась в законное русло, однако не желающие отступать рейдеры снова пошли в атаку.

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