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Reuters: бойовики ІД викрали шість співробітників іракських сил безпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Бойовики терористичного угрупування “Ісламська держава” викрали шість співробітників сил безпеки Іраку. Про це в суботу повідомило агентство Reuters, передає УНН.

Як пише агентство, терористи погрожують убити заручників через три дні, якщо уряд не відпустить на свободу всіх ув’язнених жінок, що відносяться до громади сунітів.

Бойовики ІД окупували частину іракської території влітку 2014 року. У червні того ж року вони захопили друге за величиною місто країни Мосул (адміністративний центр провінції Найнава) і оголосили його столицею свого “халіфату”. У 2015 році за підтримки міжнародної коаліції іракські урядові сили почали широкомасштабну кампанію зі звільнення захоплених терористами районів. У грудні 2017 року прем’єр-міністр Іраку Хейдар аль-Абаді оголосив про остаточну перемогу над ІД в країні.

Як повідомляв УНН, політичні блоки “Саірун” і “Фатх” оголосили про створення коаліції в парламенті Іраку.

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