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Reuters: боевики ИГ похитили шесть сотрудников иракских сил безопасности

Reuters: боевики ИГ похитили шесть сотрудников иракских сил безопасности

Киев  •  УНН

 • 11212 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Боевики террористической группировки “Исламское государство” похитили шесть сотрудников сил безопасности Ирака. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters, передает УНН.

Как пишет агентство, террористы угрожают убить заложников через три дня, если правительство не отпустит на свободу всех заключенных женщин, относящихся к общине суннитов.

Боевики ИГ оккупировали часть иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул (административный центр провинции Найнава) и объявили его столицей своего “халифата”. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных террористами районов. В декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательной победе над ИГ в стране.

Как сообщал УНН, политические блоки “Саирун” и “Фатх” объявили о создании коалиции в парламенте Ирака.

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