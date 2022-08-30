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Рецепти польової кухні: чим харчуються українські захисники

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Українським військовим, які нині захищають нашу державу на фронті, нерідко доводиться жити в польових умовах та харчуватися сухими пайками. Однак серед наших захисників є й кухарі, які намагаються урізноманітнити “меню” для побратимів, а продукти часто надають благодійники та бізнес, що підтримує армію. Рецептом фронтової юшки з УНН поділився один з українських бійців Анатолій.

Рецепти польової кухні: чим харчуються українські захисники

Деталі

Як розповів Анатолій, він готує юшку одразу на 400 осіб. Головним інгредієнтом є риба. За словами військового, найсмачніший бульйон виходить на різнориб’ї: лосось, вугор, камбала. Після того, як бульйон наварився, рибу слід дістати і відокремити м’ясо від кісток.

Цитата

“У бульйон, що вийшов, додаємо картоплю, потім цілі цибулини і нарізану великими шматками моркву (цибулі та моркви має бути багато). Додаємо спеції - запашний перець (обов'язково, оскільки він прибирає рибний запах), паприку та трохи цукру. Усе варимо до готовності. Варену цибулю можна потім дістати або залишити, як хто любить, але вона свою функцію виконала, завдяки їй бульйон буде прозорим. Додаємо м'ясо риби. Усе, юшка готова! Перед подачею в кожну тарілку додаємо особливу заправку, яка готується дуже просто. Беремо зелень петрушки, кропу, цибулі та дрібно ріжемо, додаємо до зелені трохи бульйону з нашої юшки, щоб вийшла рідка консистенція, доповнюємо чорним, червоним перцем та сіллю”, - розповів захисник.

Зазначимо, що з риби військові готують не лише юшку. Завдяки гуманітарній допомозі захисники мають змогу приготувати тушковану камбалу та інші рибні делікатеси.

Додамо

Одним з постачальників на фронт рибної продукції є компанія Veladis. З 24 лютого вони вже надали гуманітарної допомоги своєю продукцією на 6 млн грн. Її направили у різні організації, такі як: Товариство Червоного Хреста, підрозділам Національної гвардії, Нацполіції та Збройним Силам України, Державній прикордонній службі та ще багатьом благодійним фондам. 

Довідка

Veladis – один з найбільших виробників рибної продукції України. Виробництвом продукції займається ТОВ “Компанія Стінгрей”, а її реалізацією – ТОВ "Альбакор".

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