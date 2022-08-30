Рецепты полевой кухни: чем питаются украинские защитники

Детали

Как рассказал Анатолий, он готовит уху сразу на 400 человек. Главным ингредиентом является рыба. По словам военного, самый вкусный бульон выходит на разнорыбьи: лосось, угорь, камбала. После того, как бульон наварился, рыбу следует достать и отделить мясо от костей.

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“В получившийся бульон добавляем картофель, затем целые луковицы и нарезанную большими кусками морковь (лука и моркови должно быть много). Добавляем специи – душистый перец (обязательно, поскольку он убирает рыбный запах), паприку и немного сахара. Все варим до готовности. Вареный лук можно потом достать или оставить, как кто любит, но он свою функцию выполнил, благодаря ему бульон будет прозрачным. Добавляем мясо рыбы. Все, уха готова! Перед подачей в каждую тарелку добавляем специальную заправку, которая готовится очень просто. Берем зелень петрушки, укропа, лука и мелко режем, добавляем к зелени немного бульона из нашей ухи, чтобы получилась жидкая консистенция, дополняем черным, красным перцем и солью", - рассказал защитник.

Отметим, что из рыбы военные готовят не только уху. Благодаря гуманитарной помощи защитники могут приготовить тушеную камбалу и другие рыбные деликатесы.

Добавим

Одним из поставщиков на фронт рыбной продукции является компания Veladis. С 24 февраля они уже оказали гуманитарную помощь своей продукцией на 6 млн грн. Ее направили в разные организации, такие как: Общество Красного Креста, подразделениям Национальной гвардии, Нацполиции и Вооруженным Силам Украины, Государственной пограничной службе и многим благотворительным фондам.

Справка

Veladis – один из крупнейших производителей рыбной продукции Украины. Производством продукции занимается ООО “Компания Стингрей”, а ее реализацией – ООО "Альбакор".