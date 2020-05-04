Ресторан “Велюр” порушив правила карантину - Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Декілька закладів громадського харчування в Києві, в тому числі ресторан “Велюр”, порушили карантинні вимоги. Про це під час засідання уряду заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає кореспондент УНН.
“... ресторани в місті Київ: “Виноградний Хутір”, “Моншер”, “Велюр”, “Фабіус” порушили вимоги карантину. Мають місце адміністративні протоколи... Наразі всі ці заклади зачинені“, - сказав Аваков.
Також, за його словами, лідером щодо порушень карантину серед об’єктів харчування є Рівненська область — 26 випадків, коли працювало з порушеннями кафе чи ресторан, Донецька область — 17, Харківська −14, Запорізька − 12.
Нагадаємо, Тищенко пояснив, за яких умов “Велюр” готовий заплатити штраф.
Як повідомлялося, столичні правоохоронці прийшли з перевіркою до ресторану народного депутата від “Слуги народу” Миколи Тищенка після того, як у мережі з’явилося розслідування про його роботу, всупереч карантину.
Так, на момент візиту правоохоронців, у ресторані відвідувачів не було.
Пізніше у фракції “Слуга народу” заявили, що перевіряють інформацію щодо роботи під час карантину ресторану “Велюр” депутата Миколи Тищенка.