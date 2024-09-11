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Республіканці Палати представників закликають Байдена зняти обмеження на удари України по Росії

Республіканці Палати представників закликають Байдена зняти обмеження на удари України по Росії

Київ • УНН

 • 101825 перегляди

Група республіканців Палати представників закликала Байдена зняти обмеження на використання Україною зброї США для ударів по Росії. Вони вважають, що це допоможе завершити війну.

Група ключових республіканців Палати представників звернулася до президента Джо Байдена із закликом зняти обмеження на використання Україною наданих США систем озброєння великої дальності, що дозволило б Києву завдавати ударів по цілях у глибині Росії. Про це повідомляє сайт комітету закордонних справ США, передає УНН.

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"Направили президенту Байдену лист, закликаючи адміністрацію зняти обмеження, що залишилися, на використання Україною наданих США систем великої дальності, зокрема армійських тактичних ракетних комплексів (ATACMS), для завдання ударів углиб російської території," — йдеться у заяві.

Республіканці стверджують, що ці обмеження заважають Україні завершити війну. У листі також наголошується, що часткове зняття заборони для України на удари по військових об'єктах у РФ на початку року "було ухвалене надто пізно" і не дало змоги запобігти російському наступу на Харків, а також зосередитися на критичних ділянках лінії фронту в Донецькій області.

Конгресмени впевнені, що на російській території в зоні досяжності залишаються численні законні військові цілі. "Інститут вивчення війни оцінює, що, за винятком аеродромів, у радіусі дії наданої США зброї перебуває понад 200 законних військових цілей, включно з військовими базами, логістичними вузлами, паливними складами, складами боєприпасів і системами управління та контролю," — повідомляють вони.

Республіканці також підкреслили, що побоювання Білого дому щодо ескалації з боку РФ після використання Україною американської зброї в Росії та захоплення ЗСУ Курської області є марними. Вони нагадали, що під час вторгнення Росії в Грузію у 2008 році стало зрозуміло, що Путін "не реагує на умиротворення."

"Цей конфлікт закінчиться тільки тоді, коли більш жорсткі санкції та успіхи України на полі бою переконають Володимира Путіна, що йому більше нема чого виграти від війни і що він повинен сісти за стіл переговорів," — підкреслили конгресмени.

У листі також висловлено розчарування через "заборону" США використовувати їхні ракети великої дальності Storm Shadow і SCALP для ударів по території РФ, попри готовність змінити цю політику.

"Адміністрації давно пора змінити курс і зняти решту обмежень на використання Україною зброї, наданої США, проти законних військових цілей у Росії," — резюмували конгресмени. Подібний лист надіслав і конгресмен Білл Кітінг.

Раніше голова Комітету у закордонних справах Палати представників США Майкл Маккол заявив в інтерв'ю: "Я розмовляв із Блінкеном два дні тому, і він їде зі своїм колегою з Великої Британії до Києва, щоб, по суті, сказати їм, що вони дозволять їм [завдати удару по Росії ракетами ATACMS]".

Адміністрація Байдена надіслала Конгресу секретний звіт про війну в Україні - Reuters10.09.24, 06:56 • 108821 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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