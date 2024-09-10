Адміністрація Байдена надіслала Конгресу секретний звіт про війну в Україні - Reuters
Київ • УНН
Білий дім подав Конгресу довгоочікувану секретну доповідь про стратегію щодо війни в Україні. Звіт надійшов із затримкою.
Адміністрація Байдена надіслала Конгресу секретний звіт про стратегію війни в Україні. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Адміністрація президента США Джо Байдена надіслала Конгресу довгоочікувану секретну доповідь про стратегію щодо війни в Україні. Звіт був поданий після затримки, оскільки термін, визначений у червневому законопроекті про витрати, минув ще в квітні.
Помічник у Конгресі підтвердив, що звіт надійшов, але законодавці ще не встигли його переглянути. Білий дім наразі не коментує ситуацію.
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