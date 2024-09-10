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Адміністрація Байдена надіслала Конгресу секретний звіт про війну в Україні - Reuters

Адміністрація Байдена надіслала Конгресу секретний звіт про війну в Україні - Reuters

Київ • УНН

 • 108820 перегляди

Білий дім подав Конгресу довгоочікувану секретну доповідь про стратегію щодо війни в Україні. Звіт надійшов із затримкою.

Адміністрація Байдена надіслала Конгресу секретний звіт про стратегію війни в Україні. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Адміністрація президента США Джо Байдена надіслала Конгресу довгоочікувану секретну доповідь про стратегію щодо війни в Україні. Звіт був поданий після затримки, оскільки термін, визначений у червневому законопроекті про витрати, минув ще в квітні.

Помічник у Конгресі підтвердив, що звіт надійшов, але законодавці ще не встигли його переглянути. Білий дім наразі не коментує ситуацію.

Байден відреагував на трагедію в Полтаві: засудив атаку рф "найрішучішим чином" 04.09.24, 09:02 • 122938 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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