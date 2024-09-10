Администрация Байдена направила Конгрессу секретный отчет о войне в Украине - Reuters

Администрация Байдена направила Конгрессу секретный отчет о стратегии войны в Украине. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Администрация президента США Джо Байдена направила Конгрессу долгожданный секретный доклад о стратегии по войне в Украине. Отчет был подан после задержки, поскольку срок, определенный в июньском законопроекте о расходах, истек еще в апреле.

Помощник в Конгрессе подтвердил, что отчет поступил, но законодатели еще не успели его пересмотреть. Белый дом пока не комментирует ситуацию.

Байден відреагував на трагедію в Полтаві: засудив атаку рф "найрішучішим чином"