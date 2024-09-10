Администрация Байдена направила Конгрессу секретный отчет о войне в Украине - Reuters
Киев • УНН
Белый дом подал Конгрессу долгожданный секретный доклад о стратегии по войне в Украине. Отчет поступил с задержкой.
Администрация Байдена направила Конгрессу секретный отчет о стратегии войны в Украине. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Администрация президента США Джо Байдена направила Конгрессу долгожданный секретный доклад о стратегии по войне в Украине. Отчет был подан после задержки, поскольку срок, определенный в июньском законопроекте о расходах, истек еще в апреле.
Помощник в Конгрессе подтвердил, что отчет поступил, но законодатели еще не успели его пересмотреть. Белый дом пока не комментирует ситуацию.
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