Группа ключевых республиканцев Палаты представителей обратилась к президенту Джо Байдену с призывом снять ограничения на использование Украиной предоставленных США систем вооружения большой дальности, что позволило бы Киеву наносить удары по целям в глубине России. Об этом сообщает сайт комитета иностранных дел США, передает УНН.

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«Направили президенту Байдену письмо, призывая администрацию снять оставшиеся ограничения на использование Украиной предоставленных США систем большой дальности, в частности армейских тактических ракетных комплексов (ATACMS), для нанесения ударов вглубь российской территории», - говорится в заявлении.

Республиканцы утверждают, что эти ограничения мешают Украине завершить войну. В письме также отмечается, что частичное снятие запрета для Украины на удары по военным объектам в РФ в начале года «было принято слишком поздно» и не позволило предотвратить российское наступление на Харьков, а также сосредоточиться на критических участках линии фронта в Донецкой области.

Конгрессмены уверены, что на российской территории в зоне досягаемости остаются многочисленные законные военные цели. «Институт изучения войны оценивает, что, за исключением аэродромов, в радиусе действия предоставленного США оружия находится более 200 законных военных целей, включая военные базы, логистические узлы, топливные склады, склады боеприпасов и системы управления и контроля», - сообщают они.

Республиканцы также подчеркнули, что опасения Белого дома относительно эскалации со стороны РФ после использования Украиной американского оружия в России и захвата ВСУ Курской области являются напрасными. Они напомнили, что во время вторжения России в Грузию в 2008 году стало понятно, что Путин «не реагирует на умиротворение.»

«Этот конфликт закончится только тогда, когда более жесткие санкции и успехи Украины на поле боя убедят Владимира Путина, что ему больше нечего выиграть от войны и что он должен сесть за стол переговоров», - подчеркнули конгрессмены.

В письме также выражено разочарование из-за «запрета» США использовать их ракеты большой дальности Storm Shadow и SCALP для ударов по территории РФ, несмотря на готовность изменить эту политику.

«Администрации давно пора изменить курс и снять остальные ограничения на использование Украиной оружия, предоставленного США, против законных военных целей в России,» - резюмировали конгрессмены. Подобное письмо направил и конгрессмен Билл Китинг.

Ранее председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол заявил в интервью: «Я разговаривал с Блинкеном два дня назад, и он едет со своим коллегой из Великобритании в Киев, чтобы, по сути, сказать им, что они позволят им [нанести удар по России ракетами ATACMS]».

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