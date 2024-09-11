Республиканцы Палаты представителей призывают Байдена снять ограничения на удары Украины по России
Киев • УНН
Группа республиканцев Палаты представителей призвала Байдена снять ограничения на использование Украиной оружия США для ударов по России. Они считают, что это поможет завершить войну.
Группа ключевых республиканцев Палаты представителей обратилась к президенту Джо Байдену с призывом снять ограничения на использование Украиной предоставленных США систем вооружения большой дальности, что позволило бы Киеву наносить удары по целям в глубине России. Об этом сообщает сайт комитета иностранных дел США, передает УНН.
Детали
«Направили президенту Байдену письмо, призывая администрацию снять оставшиеся ограничения на использование Украиной предоставленных США систем большой дальности, в частности армейских тактических ракетных комплексов (ATACMS), для нанесения ударов вглубь российской территории», - говорится в заявлении.
Республиканцы утверждают, что эти ограничения мешают Украине завершить войну. В письме также отмечается, что частичное снятие запрета для Украины на удары по военным объектам в РФ в начале года «было принято слишком поздно» и не позволило предотвратить российское наступление на Харьков, а также сосредоточиться на критических участках линии фронта в Донецкой области.
Конгрессмены уверены, что на российской территории в зоне досягаемости остаются многочисленные законные военные цели. «Институт изучения войны оценивает, что, за исключением аэродромов, в радиусе действия предоставленного США оружия находится более 200 законных военных целей, включая военные базы, логистические узлы, топливные склады, склады боеприпасов и системы управления и контроля», - сообщают они.
Республиканцы также подчеркнули, что опасения Белого дома относительно эскалации со стороны РФ после использования Украиной американского оружия в России и захвата ВСУ Курской области являются напрасными. Они напомнили, что во время вторжения России в Грузию в 2008 году стало понятно, что Путин «не реагирует на умиротворение.»
«Этот конфликт закончится только тогда, когда более жесткие санкции и успехи Украины на поле боя убедят Владимира Путина, что ему больше нечего выиграть от войны и что он должен сесть за стол переговоров», - подчеркнули конгрессмены.
В письме также выражено разочарование из-за «запрета» США использовать их ракеты большой дальности Storm Shadow и SCALP для ударов по территории РФ, несмотря на готовность изменить эту политику.
«Администрации давно пора изменить курс и снять остальные ограничения на использование Украиной оружия, предоставленного США, против законных военных целей в России,» - резюмировали конгрессмены. Подобное письмо направил и конгрессмен Билл Китинг.
Ранее председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол заявил в интервью: «Я разговаривал с Блинкеном два дня назад, и он едет со своим коллегой из Великобритании в Киев, чтобы, по сути, сказать им, что они позволят им [нанести удар по России ракетами ATACMS]».
Адміністрація Байдена надіслала Конгресу секретний звіт про війну в Україні - Reuters10 сентября 2024, 03:56 • 108543 просмотра