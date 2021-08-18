Репетиція параду: на Хрещатику з'явилася авіація
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Під час репетиції параду до 30-річчя Незалежності України, яка стартувала на вулиці Хрещатик у центрі Києва, з'явилася авіація, повідомляє УНН.
Деталі
Під час репетиції над центром столиці пролетіла авіація - було чутно гул від польоту на надвисокій швидкості. Було помітно і вертольоти.
Це відбувалося з орієнтовно 16:50 впродовж 10 хвилин.
Додамо
Перша репетиція параду до 30-річчя Незалежності України стартувала на вулиці Хрещатик у центрі Києва 18 серпня.
Ще до старту репетиції, після 15 години, рух у центрі Києва перекрили. Де саме не проїхати - дивіться тут.
Тим часом вулиці навколо центру Києва скували затори.
На Хрещатику вже велика кількість військовослужбовців. Очікується і рух механізованої колони - з важкою технікою.
До слова, службові собаки вперше візьмуть участь у параді на День Незалежності. Сьогодні вони також присутні на репетиції параду.