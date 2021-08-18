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Репетиция парада: на Крещатике появилась авиация

Репетиция парада: на Крещатике появилась авиация

Киев  •  УНН

 • 38368 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Во время репетиции парада к 30-летию Независимости Украины, которая стартовала на улице Крещатик в центре Киева, появилась авиация, сообщает УНН.

Детали

Во время репетиции над центром столицы пролетела авиация - было слышно гул от полета на сверхвысокой скорости. Было заметно и вертолеты.

Это происходило с ориентировочно 16:50 в течение 10 минут.

Добавим

Первая репетиция парада к 30-летию Независимости Украины стартовала на улице Крещатик в центре Киева 18 августа.

Еще до старта репетиции, после 15 часов, движение в центре Киева перекрыли. Где именно не проехать - смотрите здесь.

Между тем улицы вокруг центра Киева сковали пробки.

На Крещатике уже большое количество военнослужащих. Ожидается и движение механизированной колонны - с тяжелой техникой.

К слову, служебные собаки впервые примут участие в параде в День Независимости. Сегодня они также присутствуют на репетиции парада.

Украинские Национальные Новости

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