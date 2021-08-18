Репетиция парада: на Крещатике появилась авиация
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Во время репетиции парада к 30-летию Независимости Украины, которая стартовала на улице Крещатик в центре Киева, появилась авиация, сообщает УНН.
Детали
Во время репетиции над центром столицы пролетела авиация - было слышно гул от полета на сверхвысокой скорости. Было заметно и вертолеты.
Это происходило с ориентировочно 16:50 в течение 10 минут.
Добавим
Первая репетиция парада к 30-летию Независимости Украины стартовала на улице Крещатик в центре Киева 18 августа.
Еще до старта репетиции, после 15 часов, движение в центре Киева перекрыли. Где именно не проехать - смотрите здесь.
Между тем улицы вокруг центра Киева сковали пробки.
На Крещатике уже большое количество военнослужащих. Ожидается и движение механизированной колонны - с тяжелой техникой.
К слову, служебные собаки впервые примут участие в параде в День Независимости. Сегодня они также присутствуют на репетиции парада.