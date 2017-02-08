Ремонт на станції метро "Лівобережна" розпочнеться 18 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Із 18 лютого на станції метро “Лівобережна” розпочнуться ремонтні роботи, які триватимуть до 30 квітня 2017 року. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
Комунальне підприємство “Київський метрополітен” просить пасажирів спланувати свої маршрути та, за можливості, користуватися іншими станціями на час ремонту.
“На цей час ( із 18 до 30 квітня — ред) почергово будуть зачинені вестибюлі”, — повідомили у прес-службі.
Роботи виконуватимуть у рамках загальноміської програми підготовки до “Євробачення-2017”.
Нагадаємо, станція “Лівобережна” була відчинена для пасажирів у 1965 році. Вона стала 9-ю на червоній гілці. Щодня нею користується близько 50 тисяч пасажирів.
Як повідомляв УНН, інтернет на всіх станціях столичного метро з’явиться до середини 2018 року.