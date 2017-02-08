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Ремонт на станції метро "Лівобережна" розпочнеться 18 лютого

Київ • УНН

 • 14979 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Із 18 лютого на станції метро “Лівобережна” розпочнуться ремонтні роботи, які триватимуть до 30 квітня 2017 року. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.

Ремонт на станції метро "Лівобережна" розпочнеться 18 лютого

Комунальне підприємство “Київський метрополітен” просить пасажирів спланувати свої маршрути та, за можливості, користуватися іншими станціями на час ремонту.

“На цей час ( із 18 до 30 квітня — ред) почергово будуть зачинені вестибюлі”, — повідомили у прес-службі.

Роботи виконуватимуть у рамках загальноміської програми підготовки до “Євробачення-2017”.

Нагадаємо, станція “Лівобережна” була відчинена для пасажирів у 1965 році. Вона стала 9-ю на червоній гілці. Щодня нею користується близько 50 тисяч пасажирів.

Як повідомляв УНН, інтернет на всіх станціях столичного метро з’явиться до середини 2018 року.

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