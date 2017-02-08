Ремонт на станции метро "Левобережная" начнется 18 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. С 18 февраля на станции метро "Левобережная" начнутся ремонтные работы, которые продлятся до 30 апреля 2017 года. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" просит пассажиров спланировать свои маршруты и, по возможности, пользоваться другими станциями на время ремонта.
"В настоящее время (с 18 до 30 апреля - ред.) поочередно будут закрыты вестибюли", - сообщили в пресс-службе.
Работы будут выполнять в рамках общегородской программы подготовки к "Евровидению-2017".
Напомним, станция "Левобережная" была открыта для пассажиров в 1965 году. Она стала 9-й на красной ветке. Ежедневно ею пользуются около 50 тысяч пассажиров.
Как сообщал УНН, интернет на всех станциях столичного метро появится к середине 2018 года.