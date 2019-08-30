Ремонт червоного корпусу КНУ обходиться у 53 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Вартість ремонту головного навчального корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка станом на 29 серпня становить близько 53 мільйонів гривень. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі КНУ.
"Станом на 29.08.2019 року орієнтовна вартість ремонтно-реставраційних робіт у головному навчальному корпусі становить близько 53 мільйонів гривень", – повідомили у пресслужбі.
Останній капітальний ремонт зовнішніх фасадів головного корпусу проводився у 2011 році, внутрішніх фасадів – у 2012 році, а вхідної групи – у 2015 році.
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"Наразі в головному навчальному корпусі КНУ проводяться роботи щодо реставрації фасадів, цоколю й даху. Додатково передбачено виконання робіт зі встановлення антикригової системи, системи блискавкозахисту, а також роботи з архітектурно-декоративного підсвітлення фасадів будівлі", - повідомили у пресслужбі.
Реставраційні роботи планують завершити до кінця 2019 року. В університеті також передбачено реставрацію історичних частин мурів головного навчального корпусу.
Нагадаємо, Київський будинок учителя планують відреставрувати за 370 млн грн.