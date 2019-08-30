Ремонт красного корпуса КНУ обходится в 53 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Стоимость ремонта главного учебного корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по состоянию на 29 августа составила около 53 миллионов гривен. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе КНУ.
"По состоянию на 29.08.2019 года ориентировочная стоимость ремонтно-реставрационных работ в главном учебном корпусе составляет около 53 миллионов гривен", - сообщили в пресс-службе.
Последний капитальный ремонт наружных фасадов главного корпуса проводился в 2011 году, внутренних фасадов - в 2012 году, а входной группы - в 2015 году.
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"Сейчас в главном учебном корпусе КНУ проводятся работы по реставрации фасадов, цоколя и крыши. Дополнительно предусмотрено выполнение работ по установке антиобледенительной системы, системы молниезащиты, а также работы по архитектурно-декоративной подсветке фасадов здания", - сообщили в пресс-службе.
Реставрационные работы планируют завершить до конца 2019 года. В университете также предусмотрено реставрацию исторических частей стен главного учебного корпуса.
Напомним, Киевский дом учителя планируют отреставрировать за 370 млн грн.