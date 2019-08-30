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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 12948 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 114257 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125056 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 116467 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122058 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 126409 просмотра

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5 марта, 17:33 • 151562 просмотра

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Актуальное
Ремонт красного корпуса КНУ обходится в 53 млн грн

Ремонт красного корпуса КНУ обходится в 53 млн грн

Киев  •  УНН

 • 25917 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Стоимость ремонта главного учебного корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по состоянию на 29 августа составила около 53 миллионов гривен. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе КНУ.

"По состоянию на 29.08.2019 года ориентировочная стоимость ремонтно-реставрационных работ в главном учебном корпусе составляет около 53 миллионов гривен", - сообщили в пресс-службе.

Последний капитальный ремонт наружных фасадов главного корпуса проводился в 2011 году, внутренних фасадов - в 2012 году, а входной группы - в 2015 году.

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"Сейчас в главном учебном корпусе КНУ проводятся работы по реставрации фасадов, цоколя и крыши. Дополнительно предусмотрено выполнение работ по установке антиобледенительной системы, системы молниезащиты, а также работы по архитектурно-декоративной подсветке фасадов здания", - сообщили в пресс-службе.

Реставрационные работы планируют завершить до конца 2019 года. В университете также предусмотрено реставрацию исторических частей стен главного учебного корпуса.

Напомним, Киевский дом учителя планируют отреставрировать за 370 млн грн.

Украинские Национальные Новости

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