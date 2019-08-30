Ремонт красного корпуса КНУ обходится в 53 млн грн

"По состоянию на 29.08.2019 года ориентировочная стоимость ремонтно-реставрационных работ в главном учебном корпусе составляет около 53 миллионов гривен", - сообщили в пресс-службе.

Последний капитальный ремонт наружных фасадов главного корпуса проводился в 2011 году, внутренних фасадов - в 2012 году, а входной группы - в 2015 году.

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"Сейчас в главном учебном корпусе КНУ проводятся работы по реставрации фасадов, цоколя и крыши. Дополнительно предусмотрено выполнение работ по установке антиобледенительной системы, системы молниезащиты, а также работы по архитектурно-декоративной подсветке фасадов здания", - сообщили в пресс-службе.

Реставрационные работы планируют завершить до конца 2019 года. В университете также предусмотрено реставрацию исторических частей стен главного учебного корпуса.

Напомним, Киевский дом учителя планируют отреставрировать за 370 млн грн.