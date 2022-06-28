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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Реімбурсація лікарських засобів та захист прав ВПО: що ухвалив уряд на засіданні

Реімбурсація лікарських засобів та захист прав ВПО: що ухвалив уряд на засіданні

Київ • УНН

 • 111483 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Кабінет міністрів України провів засідання, під час якого прийняв низку рішень, які, зокрема, стосуються реімбурсації лікарських засобів, питання прав та свобод ВПО, та правил переміщення алкогольних напоїв. Про це УНН пише з посиланням на представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

Деталі

Зокрема, Кабмін оптимізував порядок реімбурсації лікарських засобів шляхом усунення колізії правових норм, що регулюють правила виписування електронних рецептів. Зміни до Порядку спрямовані на забезпечення доступу пацієнтів до лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за програмою медичних гарантій та внаслідок недоступності яких виникає загроза життю або здоров’ю населення.

Також виключено з Порядку ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на переміщення алкогольних напоїв вимоги про внесення товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового до зазначеного реєстру з метою приведення Порядку у відповідність до положень Податкового кодексу України.

Окрім цього, затверджено Положення про Уповноваженого з питань внутрішньо переміщених осіб. Надано Мінреінтеграції повноваження з питань забезпечення прав і свобод ВПО. Мінреінтеграції також передано повноваження з захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну, та з захисту прав примусово переміщених (депортованих) осіб.

Утворено Центральний державний архів громадських об’єднань та україніки в результаті злиття Центрального державного архіву громадських об’єднань України та Центрального державного архіву зарубіжної україніки. Утворено Центральний державний аудіовізуальний та електронний архів у результаті злиття Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного та Центрального державного електронного архіву України.

Доповнення

Уряд продовжив електронний підпис ще на пів року після закінчення війни.

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