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Реимбурсация лекарственных средств и защита прав ВПЛ: что приняло правительство на заседании

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КИЕВ. 28 июня. УНН. Кабинет министров Украины провел заседание, в ходе которого принял ряд решений, в частности, касающихся реимбурсации лекарственных средств, вопроса прав и свобод ВПЛ, и правил перемещения алкогольных напитков. Об этом УНН пишет со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

Детали

В частности, Кабмин оптимизировал порядок реимбурсации лекарственных средств путем устранения коллизии правовых норм, регулирующих правила выписки электронных рецептов. Изменения в Порядок направлены на обеспечение доступа пациентов к лекарственным средствам, подлежащим реимбурсации по программе медицинских гарантий и вследствие недоступности которых возникает угроза жизни или здоровью населения.

Также исключены из Порядка ведения Единого реестра товарно-транспортных накладных на перемещение алкогольных напитков требования о внесении товарно-транспортных накладных на перемещение этилового спирта в указанный реестр с целью приведения Порядка в соответствие с положениями Налогового кодекса Украины.

Кроме этого, утверждено Положение об Уполномоченном по вопросам внутренне перемещенных лиц. Предоставлено Минреинтеграции полномочия по вопросам обеспечения прав и свобод ВПЛ. Минреинтеграции также переданы полномочия по защите прав депортированных по национальному признаку вернувшихся в Украину и по защите прав принудительно перемещенных (депортированных) лиц.

Образован Центральный государственный архив общественных объединений и украиники в результате слияния Центрального государственного архива общественных объединений Украины и Центрального государственного архива зарубежной украиники. Образован Центральный государственный аудиовизуальный и электронный архив в результате слияния Центрального государственного кинофотофоноархива Украины имени Г. С. Пшеничного и Центрального государственного электронного архива Украины.

Дополнение

Правительство продлило электронную подпись еще на полгода после окончания войны.

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