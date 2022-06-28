Реимбурсация лекарственных средств и защита прав ВПЛ: что приняло правительство на заседании
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Кабинет министров Украины провел заседание, в ходе которого принял ряд решений, в частности, касающихся реимбурсации лекарственных средств, вопроса прав и свобод ВПЛ, и правил перемещения алкогольных напитков. Об этом УНН пишет со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.
Детали
В частности, Кабмин оптимизировал порядок реимбурсации лекарственных средств путем устранения коллизии правовых норм, регулирующих правила выписки электронных рецептов. Изменения в Порядок направлены на обеспечение доступа пациентов к лекарственным средствам, подлежащим реимбурсации по программе медицинских гарантий и вследствие недоступности которых возникает угроза жизни или здоровью населения.
Также исключены из Порядка ведения Единого реестра товарно-транспортных накладных на перемещение алкогольных напитков требования о внесении товарно-транспортных накладных на перемещение этилового спирта в указанный реестр с целью приведения Порядка в соответствие с положениями Налогового кодекса Украины.
Кроме этого, утверждено Положение об Уполномоченном по вопросам внутренне перемещенных лиц. Предоставлено Минреинтеграции полномочия по вопросам обеспечения прав и свобод ВПЛ. Минреинтеграции также переданы полномочия по защите прав депортированных по национальному признаку вернувшихся в Украину и по защите прав принудительно перемещенных (депортированных) лиц.
Образован Центральный государственный архив общественных объединений и украиники в результате слияния Центрального государственного архива общественных объединений Украины и Центрального государственного архива зарубежной украиники. Образован Центральный государственный аудиовизуальный и электронный архив в результате слияния Центрального государственного кинофотофоноархива Украины имени Г. С. Пшеничного и Центрального государственного электронного архива Украины.
Дополнение
Правительство продлило электронную подпись еще на полгода после окончания войны.