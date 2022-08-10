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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Регулятор азартних ігор, який не анулював ліцензію 1xBet, виступає проти зв'язків з державами-агресорами

Регулятор азартних ігор, який не анулював ліцензію 1xBet, виступає проти зв'язків з державами-агресорами

Київ • УНН

 • 119091 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей виступила проти будь-яких зв’язків з державами-агресорами, зокрема росією та білоруссю. Про це йдеться на Facebook-сторінці регулятора, передає УНН.

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Цитата

“В умовах введення в Україні правового режиму воєнного стану внаслідок військової агресії російської федерації, особливо актуальним є питання дотримання організаторами азартних ігор законодавчих обмежень щодо наявності будь-яких звʼязків з державами-агресорами.

Серед вимог до організаторів азартних ігор, встановлених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», окремо визначені вимоги щодо заборони здійснення управління діяльністю організаторів азартних ігор громадянами держав, що здійснюють збройну агресію по відношенню до України у тому числі за рахунок здійснення опосередкованого чи іншого контролю за діяльністю ліцензіатів з боку резидентів російської федерації та республіки білорусь”, - наголосили в КРАІЛ.

Регулятор повідомив, що одним із пріоритетних завдань комісії є забезпечення дотримання організаторами азартних ігор вимог законодавства.

Попри такі заяви, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей і досі не анулювала ліцензію на роботу букмекера 1xBet, який, за повідомленнями журналістів, пов’язаний з росією.

Петиція проти роботи 1xBet в Україні набрала понад 25 тисяч голосів, ба більше - на неї відреагував і Президент України Володимир Зеленський.

Він запропонував зайнятися питанням роботи компанії Прем’єр-міністру Денису Шмигалю із залученням правоохоронців.

Водночас українська прокуратура вже відкрила кримінальне провадження стосовно ТОВ "Твоя беттінгова компанія" (бренд 1xBet) за фактом шахрайства та фінансування дій, спрямованих на зміну державного кордону України.

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