Регулятор азартных игр, не аннулировавший лицензию 1xBet, выступает против связей с государствами-агрессорами
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выступила против любых связей с государствами-агрессорами, в том числе россией и беларусью. Об этом говорится на Facebook-странице регулятора, передает УНН.
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“В условиях введения в Украине правового режима военного положения вследствие военной агрессии российской федерации, особенно актуален вопрос соблюдения организаторами азартных игр законодательных ограничений относительно наличия каких-либо связей с государствами-агрессорами.
Среди требований к организаторам азартных игр, установленных Законом Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», отдельно определены требования по запрету осуществления управления деятельностью организаторов азартных игр гражданами государств, осуществляющих вооруженную агрессию по отношению к Украине в том числе за счет осуществления опосредованного или иного контроля за деятельностью лицензиатов со стороны резидентов российской федерации и республики беларусь”, - отметили в КРАИЛ.
Регулятор сообщил, что одной из приоритетных задач комиссии является обеспечение соблюдения организаторами азартных игр требований законодательства.
Несмотря на такие заявления, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей до сих пор не аннулировала лицензию на работу букмекера 1xBet, который, по сообщениям журналистов, связан с россией.
Петиция против работы 1xBet в Украине набрала более 25 тысяч голосов, более того - на нее отреагировал и Президент Украины Владимир Зеленский.
Он предложил заняться вопросом работы компании Премьер-министру Денису Шмыгалю с привлечением правоохранителей.
В то же время, украинская прокуратура уже открыла уголовное производство в отношении ООО "Твоя беттинговая компания" (бренд 1xBet) по факту мошенничества и финансирования действий, направленных на изменение государственной границы Украины.