Редактору львівського інтернет-видання погрожували невідомі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Поліція розпочала досудове розслідування через звернення головного редактора одного з львівських інтернет-видань щодо погроз. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.
«Сьогодні, 10 січня, слідчі Шевченківського відділу поліції розпочали кримінальне провадження за фактом звернення про погрози невідомих осіб на адресу головного редактора одного з львівських інформаційних ресурсів, які він пов’язує з професійною діяльністю», - йдеться у повідомленні.
Вказано, що було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до трьох років позбавлення волі.
Проводиться досудове розслідування.
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