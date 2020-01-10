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Редактору львівського інтернет-видання погрожували невідомі

Київ • УНН

 • 23276 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. Поліція розпочала досудове розслідування через звернення головного редактора одного з львівських інтернет-видань щодо погроз. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.

«Сьогодні, 10 січня, слідчі Шевченківського відділу поліції розпочали кримінальне провадження за фактом звернення про погрози невідомих осіб на адресу головного редактора одного з львівських інформаційних ресурсів, які він пов’язує з професійною діяльністю», - йдеться у повідомленні.

Вказано, що було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до трьох років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, у Словаччині оголосили перший вирок у справ вбитого журналіста Куціяка – 15 років тюрми.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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