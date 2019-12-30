У Словаччині оголосили перший вирок у справі вбитого журналіста Куціяка: 15 років тюрми

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Словацький суд у понеділок, 30 грудня, засудив до 15 років ув'язнення Золтана Андруско, який раніше зізнався у причетності до вбивства журналіста-розслідувача Яна Куціяка та його нареченої Мартиниа Кушнірової. Про це заявила речниця суду, повідомляє УНН з посиланням на DW.