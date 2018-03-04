Європарламент розслідуватиме вбивство словацького журналіста
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Європейський парламент планує розслідувати обставини вбивства словацького журналіста Яна Куціяка, передає УНН з посиланням на повідомлення DW.
За інформацією видання, голова комітету Європарламенту з контролю за бюджетом Інге Гресле повідомила, що ЄП збирається на наступному тижні відправити до Словаччини делегацію для розслідування обставин вбивства словацького журналіста Яна Куціяка.
Як повідомляв УНН, Брюссель проведе перевірки фінансових потоків з бюджету ЄС до Словаччини на предмет можливого незаконного їх використання в країні. Розслідування на цю тему могло стати причиною вбивства журналіста Яна Куціяка.
Тіло 27-річного Яна Куціяка (який проводив розслідування щодо податкового шахрайства бізнесменів, пов'язаних з правлячою партією країни) та його дівчини знайшли у їхньому будинку в населеному пункті Велка Мача неподалік міста Трнава, у 50 кілометрах від Братислави. Причиною смерті стали вогнепальні поранення: журналісту куля потрапила в груди, його дівчині — в голову.
За даними поліції, що вони були вбиті між 22 та 25 лютого. Британсько-канадський журналіст Том Ніколсон заявив, що до вбивства може бути причетний калабрійський мафіозний синдикат “Ндрангета”.
Згідно з повідомленням інформагентства Aktuality.sk, поліція Словаччини затримала одну людину у зв'язку з убивством журналіста Яна Кучака і його дівчини.