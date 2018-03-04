Европарламент будет расследовать убийство словацкого журналиста
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Европейский парламент планирует расследовать обстоятельства убийства словацкого журналиста Яна Куцияка, передает УНН со ссылкой на сообщение DW.
По информации издания, председатель комитета Европарламента по контролю за бюджетом Инге Гресли сообщила, что ЕП собирается на следующей неделе отправить в Словакию делегацию для расследования обстоятельств убийства словацкого журналиста Яна Куцияка.
Как сообщал УНН, Брюссель проведет проверки финансовых потоков из бюджета ЕС в Словакию на предмет возможного незаконного их использования в стране. Расследование на эту тему могло стать причиной убийства журналиста Яна Куцияка.
Тело 27-летнего Яна Куцияка (который проводил расследование в отношении налогового мошенничества бизнесменов, связанных с правящей партией страны) и его девушки нашли в их доме в населенном пункте Велка Мача недалеко от города Трнава, в 50 километрах от Братиславы. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: журналисту пуля попала в грудь, его девушке - в голову.
По данным полиции, они были убиты между 22 и 25 февраля. Британско-канадский журналист Том Николсон заявил, что к убийству может быть причастен калабрийской мафиозной синдикат "Ндрангета".
Согласно сообщению информагентства Aktuality.sk, полиция Словакии задержала одного человека в связи с убийством журналиста Яна Кучака и его девушки.