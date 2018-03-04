Европарламент будет расследовать убийство словацкого журналиста

По информации издания, председатель комитета Европарламента по контролю за бюджетом Инге Гресли сообщила, что ЕП собирается на следующей неделе отправить в Словакию делегацию для расследования обстоятельств убийства словацкого журналиста Яна Куцияка.

Как сообщал УНН, Брюссель проведет проверки финансовых потоков из бюджета ЕС в Словакию на предмет возможного незаконного их использования в стране. Расследование на эту тему могло стать причиной убийства журналиста Яна Куцияка.

Тело 27-летнего Яна Куцияка (который проводил расследование в отношении налогового мошенничества бизнесменов, связанных с правящей партией страны) и его девушки нашли в их доме в населенном пункте Велка Мача недалеко от города Трнава, в 50 километрах от Братиславы. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: журналисту пуля попала в грудь, его девушке - в голову.

По данным полиции, они были убиты между 22 и 25 февраля. Британско-канадский журналист Том Николсон заявил, что к убийству может быть причастен калабрийской мафиозной синдикат "Ндрангета".

Согласно сообщению информагентства Aktuality.sk, полиция Словакии задержала одного человека в связи с убийством журналиста Яна Кучака и его девушки.