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В Словакии объявили первый приговор по делу убитого журналиста Куцияка: 15 лет тюрьмы

В Словакии объявили первый приговор по делу убитого журналиста Куцияка: 15 лет тюрьмы

Киев  •  УНН

 • 10714 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Словацкий суд в понедельник, 30 декабря, приговорил к 15 годам тюрьмы Золтана Андруско, который ранее признался в причастности к убийству журналиста расследователя Яна Куцияка и его невесты Мартиниа Кушнировой. Об этом заявила пресс-секретарь суда, сообщает УНН со ссылкой на DW.

42-летний мужчина является одним из пяти обвиняемых по этому делу, однако единственным, кто признался в причастности к убийствам. Его судили отдельно, поскольку он сотрудничал со следствием.

Сначала Андруско согласился на 10-летний приговор, однако суд отклонил эту сделку со следствием и произнес более жесткое наказание, с которым согласился обвиняемый, сообщил суду. По инкриминируемому Андруску преступлению ему грозило пожизненное заключение.

Суд над другими обвиняемыми начался 19 декабря и продлится в январе следующего года. Следствие считает вероятным заказчиком убийства бизнесмена Марианна Кочнера, деятельность и связи с итальянской мафией которого расследовал Куцияк.

Также обвиняемыми есть знакомая Кочнера Алена Цуцова, вероятный исполнитель убийства Мирослав Марчек и его возможный помощник Томаш Сабо. Все они настаивают на своей невиновности. Если суд признает их виновными, это грозит им пожизненными сроками увьзнення.

Напомним, 27-летний журналист Ян Куцияк и его невеста были застрелены 21 февраля 2018 в собственном доме в 65-ти километрах к востоку от Братиславы. В последнем материале, над которым Куцияк работал перед смертью, он исследовал связи приближенных премьер-министра Словакии Роберта Фицо с итальянскими предпринимателями, которые, в свою очередь, были связаны с мафией.

Среди прочего Ян Куцияк расследовал мошеннические схемы с дотациями ЕС на развитие сельского хозяйства в Словакии и соглашениями, заключенными многочисленными компаниями Кочнера. Бывший шеф-редактор Куцияка Петер Барди в сентябре 2017 года рассказал, что Кочнер приказал следить за журналистом и угрожал ему в телефонных разговорах. Куцияк сообщил власти об этих угрозах, однако никаких мер принято не было.

Убийство Яна Куцияка и посмертная публикация его статьи вызвали массовые антиправительственные демонстрации и в итоге - отставку Фицо с должности главы правительства. В феврале 2020 году в стране состоятся первые парламентские выборы после убийства Куцияка.

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