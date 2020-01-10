Редактору львовского интернет-издания угрожали неизвестные
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Полиция начала досудебное расследование из-за обращения главного редактора одного из львовских интернет-изданий об угрозах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.
“Сегодня, 10 января, следователи Шевченковского отдела полиции начали уголовное производство по факту обращения об угрозах неизвестных лиц в адрес главного редактора одного из львовских информационных ресурсов, которые он связывает с профессиональной деятельностью”, - говорится в сообщении.
Указано, что было открыто уголовное производство по ч.1 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.
Проводится досудебное расследование.
Напомним, в Словакии объявили первый приговор по делу убитого журналиста Куцияка — 15 лет тюрьмы.