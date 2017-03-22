Речниця СБУ про перегляд рішення щодо Ю.Самойлової: ніколи не кажи ніколи

“Ми прийняли законне рішення. Ми прийняли його не за півгодини. Ми здійснили ретельну перевірку, встановили достеменно, що в діях Самойлової були порушення українського законодавства і прийняли законне рішення. Тому, я особисто не бачу підстав його переглядати, але, як кажуть “ніколи не кажи ніколи”, — сказала О.Гітлянська.

Як повідомляв УНН, СБУ заборонила в’їзд до України російській співачці Ю.Самойловій на три роки.

РФ звернеться до РЄ та ООН через заборону в’їзду Ю.Самойловій на територію України.