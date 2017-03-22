Речниця СБУ про перегляд рішення щодо Ю.Самойлової: ніколи не кажи ніколи

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Прес-секретар СБУ Олена Гітлянська заявила, що не бачить підстав переглядати рішення щодо заборони в’їзду російської співачки Юлії Самойлової на територію України, однак не виключила, що це рішення може бути переглянуте. Про це вона повідомила в ефірі "112 Украна", передає УНН.

“Ми прийняли законне рішення. Ми прийняли його не за півгодини. Ми здійснили ретельну перевірку, встановили достеменно, що в діях Самойлової були порушення українського законодавства і прийняли законне рішення. Тому, я особисто не бачу підстав його переглядати, але, як кажуть “ніколи не кажи ніколи”, — сказала О.Гітлянська.

Як повідомляв УНН, СБУ заборонила в’їзд до України російській співачці Ю.Самойловій на три роки.

РФ звернеться до РЄ та ООН через заборону в’їзду Ю.Самойловій на територію України.

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