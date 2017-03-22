Пресс-секретарь СБУ о пересмотре решения по Ю.Самойловой: никогда не говори никогда

"Мы приняли законное решение. Мы приняли его не за полчаса. Мы осуществили тщательную проверку, установили точно, что в действиях Самойловой были нарушения украинского законодательства и приняли законное решение. Поэтому, я лично не вижу оснований его пересматривать, но, как говорят "никогда не говори никогда", - сказала Е.Гитлянская.

Как сообщал УНН, СБУ запретила въезд в Украину российской певице Ю.Самойловой на три года.

РФ обратится к СЕ и ООН из-за запрета въезда Ю.Самойловой на территорию Украины.