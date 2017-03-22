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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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11 марта, 20:55 • 118140 просмотра

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11 марта, 18:08 • 133170 просмотра

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Пресс-секретарь СБУ о пересмотре решения по Ю.Самойловой: никогда не говори никогда

Пресс-секретарь СБУ о пересмотре решения по Ю.Самойловой: никогда не говори никогда

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что не видит оснований пересматривать решение о запрете въезда российской певицы Юлии Самойловой на территорию Украины, однако не исключила, что это решение может быть пересмотрено. Об этом она сообщила в эфире "112 Украна", передает УНН.

"Мы приняли законное решение. Мы приняли его не за полчаса. Мы осуществили тщательную проверку, установили точно, что в действиях Самойловой были нарушения украинского законодательства и приняли законное решение. Поэтому, я лично не вижу оснований его пересматривать, но, как говорят "никогда не говори никогда", - сказала Е.Гитлянская.

Как сообщал УНН, СБУ запретила въезд в Украину российской певице Ю.Самойловой на три года.

РФ обратится к СЕ и ООН из-за запрета въезда Ю.Самойловой на территорию Украины.

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