Разумков зібрав голів фракцій на нараду у своєму кабінеті

“Надійшла заява від фракції “Батьківщина” та фракції “ОПЗЖ” про перерву. Оголошується перерва до 11:45. Голів фракцій та депутатських груп прошу зібратися в моєму кабінеті”, - сказав Разумков.

Нагадаємо, Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути проект постанови №3650 про ліквідацію та створення районів, розгляд якої відкладала протягом тижня. А також скандальний законопроект №2362 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державною мовою в деяких закладах освіти.



