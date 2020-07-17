Рада сьогодні планує "перекроїти" райони України та розглянути мовний законопроект Бужанського

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути проект постанови №3650 про ліквідацію та створення районів, розгляд якої відкладала протягом тижня. А також скандальний законопроект №2362 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державною мовою в деяких закладах освіти. Про це повідомляє УНН із посиланням на сьогоднішній порядок денний.

Так, вкотре до порядку денного внесено проект постанови про ліквідацію та створення районів, який передбачає створення 133 районів за пропозицією нардепів (Кабмін пропонує 129) замість існуючих 490.

Загалом, основні зміни, запропоновані нардепами, наступні:

  • в Дніпропетровській області зберегти Синельниківський район за рахунок зменшення території, яку пропонувалось віддати Павлоградському району;
  • у Вінницькій області пропонується утворити шостий район з центром у Жмеринці;
  • в Запорізькій області Чернігівську територіальну громаду віднести до Бердянського району;
  • у Закарпатській області залишити Рахівський район (з адміністративним центром у місті Рахів), а також планується залишити Берегівський район;
  • в Івано-Франківській області утворити новий Верховинський район;
  • в Київській області утворити додатковий Вишгородський район, а також залишити Броварський район, водночас місто Переяслав віднести до Бориспільського району;
  • в Одеській області нардепи пропонують зберегти Березівський район;
  • в Херсонській області утворити два додаткові райони: Бериславський та Скадовський;
  • в Хмельницькій області скоротити кількість районів до трьох: Шепетівський, Хмельницький та Кам’янець-Подільський;
  • у Харківській зберегти Богодухівський район;
  • чи не найбільше змін порівнянно з урядовим проектом зазнав адміністративний поділ Чернівецької області. Так, у ній пропонують утворити Вижницький район, натомість ліквідувати Сторожинецький та Хотинський райони, водночас утворити Дністровський район (з адміністративним центром у селищі міського типу Кельменці) та Чернівецький район з центром в Чернівцях (що було запропоновано урядом). 
  • у Чернігівській області нардепи пропонують зберегти статус районного центру місту Корюківка, утворивши довкола нього Корюківський район. З урахуванням пропозицій нардепів кількість районів буде дещо більшою у порівнянні з пропозицією Кабміну.

Окрім того, парламентарі планують розглянути скандальний законопроект нардепа Бужанського № 2362 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо навчання державною мовою в закладах освіти, який передбачає перехід на навчання українською у школах з 2023 року, а не з 2020-го, як передбачає наразі законодавство.

Також передбачається розгляд низки інших законопроектів, зокрема, про оборонні закупівлі, про розвідку та проект постанови про заяву ВРУ щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування по поправках до Конституції РФ в окупованому Криму. Окрім того, на порядку денному законопроекти про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від організації та проведення азартних ігор, щодо удосконалення умов підтримки виробництва “зеленої” енергетики та інші.

Як повідомляв УНН раніше, до порядку денного засідання Верховної Ради України, яке заплановане на 17 липня 2020 року, внесли скандальний мовний законопроект № 2362 народного депутата Максима Бужанського.

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