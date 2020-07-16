Скандальний законопроект Бужанського з'явився у завтрашньому порядку денному ВР

Так, у порядок денний внесли законопроект № 2362 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо навчання державною мовою в закладах освіти”.



Як раніше заявляла депутат України від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук, законопроект народного депутата зі “Слуги народу” Максима Бужанського, який передбачає відтермінування переходу російськомовних шкіл на навчання українською мовою, має бути відкликаним.

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Нагадаємо, цього тижня Верховна Рада планувала розглянути законопроект народного депутата зі “Слуги народу” Максима Бужанського щодо переходу російськомовних шкіл на українську мову навчання з 2023 року, а не з 2020-го, як це зараз передбачено в законодавстві.

Водночас, Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав Верховну Раду не підтримувати цей законопроект. На думку мовного омбудсмена, документ пропонує “зірвати перехід на українську мову навчання вже з 1 вересня 2020 року учнів 5-11 класів, які досі навчалися російською мовою, відклавши цей перехід до 2023 року”.

Також додамо, що під ВР відбувся мітинг проти законопроекту “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо навчання державною мовою в закладах освіти”, ініціатором якого є Бужанський.