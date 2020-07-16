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Бужанського внесли у базу даних "Миротворця"

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Народний депутат України від фракції “Слуга народу” Максим Бужанський потрапив у базу даних “Миротворця”. Про це повідомляє сайт організації, передає УНН.

Центр досліджень ознак злочинів проти національної безпеки України, світу, безпеки людства та міжнародного правопорядку звинуватив нардепа у наступному: “Українофоб. Провокатор. Свідомі дії, спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в Україні. Маніпулювання суспільно важливою інформацією. Участь в антиукраїнських пропагандистських заходах. Розпалювання міжнаціональної ворожнечі”.

Як повідомляв УНН, під ВР відбувся мітинг проти законопроекту “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо навчання державною мовою в закладах освіти”, ініціатором якого є Бужанський.

Нагадаємо, цього тижня Верховна Рада планувала розглянути цей законопроект, яким передбачається надати право особам, які розпочали навчання мовою корінного народу або національної меншини до 1 вересня 2018 року, продовжити здобуття освіти за такими ж правилами до 1 вересня 2023 року (чинна норма — до 01.09.2020), поступово збільшуючи кількість навчальних предметів, що вивчаються українською мовою. Пропонується для осіб, які належать до національних меншин (корінних народів) України, скасувати вимоги щодо обов’язкового здобуття базової та профільної середньої освіти у закладах загальної освіти державною мовою в обсязі не менше 80 відсотків річного обсягу навчального процесу.

Профільний комітет Верховної Ради законопроект Бужанського відхилив, вказавши, що норми проекту тягнуть за собою додаткові бюджетні витрати.

Сам Бужанський наполягає, що його законопроект відповідає європейським стандартам.

Водночас, Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав Верховну Раду не підтримувати цей законопроект. На думку мовного омбудсмена, документ пропонує “зірвати перехід на українську мову навчання”.

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