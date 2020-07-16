Під ВР готуються до мітингу противники мовного законопроекту Бужанського

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Під стінами Верховної Ради монтують сцену для акції із захисту української мови, передає кореспондент УНН.

Сцена прикрашена партійною символікою “Європейської солідарності” та слоганом “Захистимо українську мову!”, а також словами поетеси Ліни Костенко: “Нація вмирають не від інфаркту. Спочатку відбирає мову”.

Самих учасників акції наразі ще не має. Початок заходу очікується о 9 ранку, перед початком пленарного засідання ВР початок якого запланований на 10 ранку.

Нагадаємо, що підставою для організації заходу із захисту української мови став законопроект нардепа з фракції “Слуга народу” Максима Бужанського, яким пропонується відтермінування перехід шкіл з російською мовою навчання на українську. В законопроекті запропоновано відкласти перехід до 2023 року.

Слід додати, що законопроект Бужанського не включений до порядку денного пленарного засідання 16 липня. Однак, напередодні ввечері нардеп з фракції “ЄС” Володимир В’ятрович закликав усіх небайдужих зібратися під стінами парламенту.

Він наголосив, що захисники української мови будуть виходити на мітинги стільки скільки це буде потрібно.

Народний депутат Андрій Парубій взагалі закликав учасників акції залишатися під стінами парламенту.

“Виходимо під Верховну Раду України у четвер, 16 липня, о 9 годині. Якщо потрібно — залишимось тут і до п‘ятниці, і скільки доведеться. Як на Мовному майдані вісім років тому. Гарантуємо хорошу концертну програму, добрий настрій та бойовий український дух — не дамо ворогам знищити Закон про українську мову та Закон про освіту!”, — написав Парубій.

Нагадаємо, цього тижня Верховна Рада планувала розглянути законопроект народного депутата зі “Слуги народу” Максима Бужанського щодо переходу російськомовних шкіл на українську мову навчання з 2023 року, а не з 2020-го, як це зараз передбачено в законодавстві. А саме передбачається надати право особам, які розпочали навчання мовою корінного народу або національної меншини до 1 вересня 2018 року, продовжити здобуття освіти за такими ж правилами до 1 вересня 2023 року (чинна норма — до 01.09.2020), поступово збільшуючи кількість навчальних предметів, що вивчаються українською мовою. Пропонується для осіб, які належать до національних меншин (корінних народів) України, скасувати вимоги щодо обов’язкового здобуття базової та профільної середньої освіти у закладах загальної освіти державною мовою в обсязі не менше 80 відсотків річного обсягу навчального процесу.

Профільний комітет Верховної Ради законопроєкт Бужанського відхилив, вказавши, що норми проекту тягнуть за собою додаткові бюджетні витрати.

Сам Бужанський наполягає, що його законопроект відповідає європейським стандартам.

“Вам брешуть, це не закон про мову — це закон про правила. Вам брешуть, це не закон про скорочення української в школах, це про те, що всі будуть вчити її однаково. Вам брешуть — це не відкат назад, це крок вперед, до ЄС, до європейських принципів. Жоден школяр не стане вчити українську менше. Жоден школяр не стане навчатися українською менше, ніж всі решта українських школярів, — заявив нардеп.

Водночас, Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав Верховну Раду не підтримувати цей законопроект. На думку мовного омбудсмена, документ пропонує “зірвати перехід на українську мову навчання”.

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