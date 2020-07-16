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Под ВР готовятся к митингу противники языкового законопроекта Бужанского

Под ВР готовятся к митингу противники языкового законопроекта Бужанского

Киев  •  УНН

 • 25489 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Под стенами Верховной Рады монтируют сцену для акции по защите украинского языка, передает корреспондент УНН.

Сцена украшена партийной символикой "Европейской солидарности" и слоганом "Защитим украинский язык!", А также словами поэтессы Лины Костенко: "Нация умирают не от инфаркта. Сначала отнимает речь".

Самих участников акции пока еще нет. Начало мероприятия ожидается в 9 утра, перед началом пленарного заседания ВР старт которого запланирован на 10 утра.

Напомним, что основанием для организации мероприятия по защите украинского языка стал законопроект нардепа из фракции "Слуга народа" Максима Бужанского, которым предлагается отсрочка перехода школ с русским языком обучения на украинский. В законопроекте предложено отложить переход до 2023 года.

Следует добавить, что законопроект Бужанского не включен в повестку дня пленарного заседания 16 июля. Однако, накануне вечером нардеп из фракции "ЕС" Владимир Вятрович призвал всех неравнодушных собраться под стенами парламента.

Он отметил, что защитники украинского языка будут выходить на митинги столько сколько это будет нужно.

Народный депутат Андрей Парубий вообще призвал участников акции оставаться под стенами парламента.

"Идем под Верховную Раду Украины в четверг, 16 июля, в 9:00. Если нужно - останемся здесь и до пятницы, и сколько придется. Как на "мовном майдане" восемь лет назад. Гарантируем хорошую концертную программу, хорошее настроение и боевой Украинский дух - не дадим врагам уничтожить Закон об украинском языке и Закон об образовании!", - написал Парубий.

Напомним, на этой неделе Верховная Рада планировала рассмотреть законопроект народного депутата из "Слуги народа" Максима Бужанского о переходе русскоязычных школ на украинский язык обучения с 2023, а не с 2020-го, как это сейчас предусмотрено в законодательстве. А именно предполагается предоставить право лицам, начавшим обучение на языке коренного народа или национального меньшинства до 1 сентября 2018 года, продолжить получение образования по таким же правилам до 1 сентября 2023 (действующая норма - до 01.09.2020), постепенно увеличивая количество учебных предметов, изучаемых на украинском языке. Предлагается для лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (коренным народам) Украины, отменить требования относительно обязательного получения базового и профильного среднего образования в учреждениях общего образования на государственном языке в объеме не менее 80 процентов годового объема учебного процесса.

Профильный комитет Верховной Рады законопроект Бужанского отклонил, указав, что нормы проекта влекут за собой дополнительные бюджетные расходы.

Сам Бужанский настаивает, что его законопроект соответствует европейским стандартам.

"Вам лгут, это не закон о языке - это закон о правилах. Вам лгут, это не закон о сокращении украинского в школах, это о том, что все будут учить его одинаково. Вам лгут- это не откат назад, это шаг вперёд, к ЕС, к европейским принципам. Ни один школьник не станет учить украинский меньше. Ни один школьник не станет учиться на украинском меньше. Чем все остальные украинские школьники", - заявил нардеп.

В то же время, Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призвал Верховную Раду не поддерживать этот законопроект. По мнению языкового омбудсмена, документ предлагает "сорвать переход на украинский язык обучения".

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