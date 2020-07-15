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В’ятрович закликав усіх прийти під ВР на захист мови від Бужанського

В’ятрович закликав усіх прийти під ВР на захист мови від Бужанського

Київ • УНН

 • 12470 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Народний депутат Володимир В’ятрович скликає усіх небайдужих завтра, 16 липня, прийти під Верховну Раду аби захисти українську мову від ухвалення законопроекту, запропонованого народним депутатом Максимом Бужанським, попри те, що офіційно законопроект наразі не включений до порядку денного завтрашнього засідання парламенту, пише УНН.

“Я виходив під Раду на захист мови в 2012. Пам‘ятаю, хто і як „розвів котят“ і ухвалив русифікаторський закон Ківалова-Колісніченка. Тому закликаю усіх виходити на акцію завтра, попри інформацію, що нібито завтра проєкт Бужанського не розглядатимуть. Виходити в п’ятницю. В будь-який інший день, коли буде небезпека ухвалення антимовного закону.
Ми вже не кошенята, а сторожові пси. Тому не лізьте в нашу мову”, — написав В’ятрович на своїй сторінці у Facebook.

Також він записав відеозвернення і закликав усіх вийти під парламент о 9 ранку. Він наголосив, що мовний закон Ківалова-Колісніченка, ухвалений за часів президенства Віктора Януковича, був використаний Росією в умовах агресії проти України.

Як повідомляв УНН, станом на вечір 15 липня законопроект Бужанського, який передбачає відтермінування переходу російськомовних шкіл на навчання українською мовою, не внесений до порядку денного ВР на 16 липня.

Як раніше заявляла депутат України від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук, законопроект народного депутата зі “Слуги народу” Максима Бужанського має бути відкликаним.

Нагадаємо, цього тижня Верховна Рада планувала розглянути законопроект народного депутата зі “Слуги народу” Максима Бужанського щодо переходу російськомовних шкіл на українську мову навчання з 2023 року, а не з 2020-го, як це зараз передбачено в законодавстві.

Водночас, Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав Верховну Раду не підтримувати цей законопроект. На думку мовного омбудсмена, документ пропонує “зірвати перехід на українську мову навчання вже з 1 вересня 2020 року учнів 5-11 класів, які досі навчалися російською мовою, відклавши цей перехід до 2023 року”.

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