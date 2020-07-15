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Вятрович призвал всех прийти под ВР в защиту языка от Бужанского

Вятрович призвал всех прийти под ВР в защиту языка от Бужанского

Киев  •  УНН

 • 12466 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Народный депутат Владимир Вятрович созывает всех неравнодушных завтра, 16 июля, прийти под Верховную Раду чтобы защитить украинский язык от принятия законопроекта, предложенного народным депутатом Максимом Бужанским, несмотря на то, что официально законопроект пока не включен в повестку дня завтрашнего заседания парламента, пишет УНН.

"Я выходил под Раду в защиту языка в 2012. Помню, кто и как "развел котят" и принял русификаторский закон Кивалова-Колесниченко. Поэтому призываю всех выходить на акцию завтра, несмотря на информацию, что якобы завтра проекта Бужанского не будут. Выходить в пятницу. В любой другой день, когда будет опасность принятия антиязікового закона.
Мы уже не котята, а сторожевые псы. Поэтому не лезьте в наш язык", - написал Вятрович на своей странице в Facebook.

Также он записал видеообращение и призвал всех выйти под парламент в 9 утра. Он отметил, что языковой закон Кивалова-Колесниченко, принятый во времена президентства Виктора Януковича, был использован Россией в условиях агрессии против Украины.

Как сообщал УНН, по состоянию на вечер 15 июля законопроект Бужанского, предусматривающий отсрочку перехода русскоязычных школ на обучение на украинском языке, не внесен в повестку дня ВР на 16 июля.

Как ранее заявляла депутат Украины от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, законопроект народного депутата из "Слуги народа" Максима Бужанского должен быть отозван.

Напомним, на этой неделе Верховная Рада планировала рассмотреть законопроект народного депутата из "Слуги народа" Максима Бужанского о переходе русскоязычных школ на украинский язык обучения с 2023, а не с 2020-го, как это сейчас предусмотрено в законодательстве.

В то же время, Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призвал Верховную Раду не поддерживать этот законопроект. По мнению языкового омбудсмена, документ предлагает "сорвать переход на украинский язык обучения уже с 1 сентября 2020 учащихся 5-11 классов, которые до сих пор учились на русском языке, отложив этот переход до 2023 года".

Украинские Национальные Новости

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