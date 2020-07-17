Рада сегодня планирует "перекроить" районы Украины и рассмотреть языковой законопроект Бужанского

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 июля. УНН. Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть проект постановления №3650 о ликвидации и создании районов, рассмотрение которого откладывала в течение недели. А также скандальный законопроект №2362 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению государственным языком в некоторых учебных заведениях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня.

Так, в который раз в повестку дня внесен проект постановления о ликвидации и создании районов, который предусматривает создание 133 районов по предложению нардепов (Кабмин предлагает 129) вместо существующих 490.

В общем, основные изменения, предложенные нардепами, следующие:

  • в Днепропетровской области сохранить Синельниковский район за счет уменьшения территории, который предлагалось отдать Павлоградскому району;
  • в Винницкой области предлагается создать шестой район с центром в Жмеринке;
  • в Запорожской области Черниговскую территориальную общину отнести к Бердянскому району;
  • в Закарпатской области оставить Раховский район (с административным центром в городе Рахов), а также планируется оставить Береговский район,
  • в Ивано-Франковской области образовать новый Верховинский район,
  • в Киевской области создать дополнительный Вышгородский район, а также оставить Броварской район, одновременно город Переяслав отнести к Бориспольскому району;
  • в Одесской области нардепы предлагают сохранить Березовский район,
  • в Херсонской области образовать два дополнительных района: Бериславский и Скадовский;
  • в Хмельницкой области сократить количество районов до трех: Шепетовский, Хмельницкий и Каменец-Подольский;
  • в Харьковской сохранить Богодуховский район.
  • едва ли не больше всего изменений по сравнению с правительственным проектом претерпело административное деление Черновицкой области. Так, в ней предлагают создать Вижницкий район, зато ликвидировать Сторожинецкий и Хотинский районы, одновременно образовать Днестровский район (с административным центром в поселке городского типа Кельменцы) и Черновицкий район с центром в Черновцах (что было предложено правительством). 
  • в Черниговской области нардепы предлагают сохранить статус районного центра городу Корюковка, образовав вокруг него Корюковский район.

С учетом предложений нардепов количество районов будет несколько больше по сравнению с предложением Кабмина.

Кроме того, парламентарии планируют рассмотреть скандальный законопроект нардепа Бужанского №2362 о внесении изменений в некоторые законодательные акты по обучению государственным языком в учебных заведениях, предусматривающий переход на обучение на украинском языке в школах с 2023-го, а не с 2020-го, как предусматривает на данный момент законодательство.

Также предполагается рассмотрение ряда других законопроектов, в частности, об оборонных закупках, о разведке и проект постановления о заявлении ВР относительно нелегитимного проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в оккупированном Крыму. Кроме того, в повестке дня есть законопроекты о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов от организации и проведения азартных игр, по совершенствованию условий поддержки производства "зеленой" энергетики и другие.

Как сообщал УНН ранее, в повестку дня заседания Верховной Рады Украины, которое запланировано на 17 июля 2020 года, внесли скандальный законопроект № 2362 народного депутата Максима Бужанского.

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