Разумков сьогодні скликає ще одне позачергове засідання ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання ВРУ на 16:30, на якому планують розглянути низку кадрових питань в уряді та законопроекти щодо функціонування банківської системи та ринку землі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВРУ.
“У зв’язку з вимогою Президента України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання (лист № 01-01/230 від 30 березня 2020 року) та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту ВРУ: скликати позачергове пленарне засідання ВРУ дев’ятого скликання на 16 годину 30 хвилин 30 березня 2020 року”, - зазначив Разумков.
Як зазначається, на цьому засіданні передбачається розгляд таких питань:
Додамо, Президент України Володимир Зеленський прибув до Верховної Ради.
Раніше 30 березня перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомляв, що у Верховній Раді очікують звернення Президента Зеленського щодо проведення третьої позачергової сесії ВРУ, на якій планують розглянути законопроект №3260 щодо удосконалення банківської діяльності.
Раніше сьогодні нардеп Єгор Чернєв у Facebook заявляв про розгляд закону про банки у комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики. "Засідання комітету відбулось. Кворум був. Рішення про направлення законопроєкту у сесійну залу прийнято. Дякую всім", - писав він.
Також нагадаємо, раніше народні депутати України, при заблокованій трибуні й крики “Ганьба!”, ухвалили в першому читанні законопроект №2178-10 щодо запровадження ринку землі.
Одним із проблемних питань є дозвіл іноземцям купувати землю. Президент Володимир Зеленський відзначив, що його вирішуватимуть на референдумі українці. Також дискусійним є питання концентрації землі в одні руки. Так, до першого читання пропонувалася концентрація землі в одні руки у 200 тисяч гектарів. Під час підготовки законопроекту щодо продажу землі сільськогосподарського призначення до другого читання Президент Зеленський запропонував продавати в одні руки до 10 тисяч гектарів землі.