Разумков сьогодні скликає ще одне позачергове засідання ВР

ukru
16:58 • 53362 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

14:22 • 127831 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 221226 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 223626 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 224838 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 216755 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 189029 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185215 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 145654 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150074 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1 м/с
65 %
758 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

20 березня, 10:29 • 107126 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 142080 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

20 березня, 11:59 • 148632 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 127237 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 240500 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 221225 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 223625 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 224837 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 216754 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 189029 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 35338 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

15:08 • 16556 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 127237 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 142080 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 111977 перегляди
Актуальне
Разумков сьогодні скликає ще одне позачергове засідання ВР

Разумков сьогодні скликає ще одне позачергове засідання ВР

Київ • УНН

 • 11455 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання ВРУ на 16:30, на якому планують розглянути низку кадрових питань в уряді та законопроекти щодо функціонування банківської системи та ринку землі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВРУ.

“У зв’язку з вимогою Президента України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання (лист № 01-01/230 від 30 березня 2020 року) та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту ВРУ: скликати позачергове пленарне засідання ВРУ дев’ятого скликання на 16 годину 30 хвилин 30 березня 2020 року”, - зазначив Разумков.

Як зазначається, на цьому засіданні передбачається розгляд таких питань:

  • про призначення Максима Степанова міністром охорони здоров’я України;
  • про призначення Сергія Марченка міністром фінансів України;
  • проекти законів України, подані як альтернативні до проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи (реєстр. № 2571);
  • проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення (реєстр. № 2178-10).

    • Додамо, Президент України Володимир Зеленський прибув до Верховної Ради.

    Раніше 30 березня перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомляв, що у Верховній Раді очікують звернення Президента Зеленського щодо проведення третьої позачергової сесії ВРУ, на якій планують розглянути законопроект №3260 щодо удосконалення банківської діяльності. 

    Раніше сьогодні нардеп Єгор Чернєв у Facebook заявляв про розгляд закону про банки у комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики. "Засідання комітету відбулось. Кворум був. Рішення про направлення законопроєкту у сесійну залу прийнято. Дякую всім", - писав він.

    Також нагадаємо, раніше народні депутати України, при заблокованій трибуні й крики “Ганьба!”, ухвалили в першому читанні законопроект №2178-10 щодо запровадження ринку землі.

    Одним із проблемних питань є дозвіл іноземцям купувати землю. Президент Володимир Зеленський відзначив, що його вирішуватимуть на референдумі українці. Також дискусійним є питання концентрації землі в одні руки. Так, до першого читання пропонувалася концентрація землі в одні руки у 200 тисяч гектарів. Під час підготовки законопроекту щодо продажу землі сільськогосподарського призначення до другого читання Президент Зеленський запропонував продавати в одні руки до 10 тисяч гектарів землі.

    Українські Національні Новини

    Українські Національні Новини

    Політика

    Звернутися з питань розміщення реклами

    Tesla
    $232.38
    Brent
    $72.11
    Bitcoin
    $84,032.60
    S&P 500
    $5,649.78
    Газ TTF
    $42.86
    Золото
    $3,050.60
    Ethereum
    $1,967.57