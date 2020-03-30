Разумков сьогодні скликає ще одне позачергове засідання ВР

КИЇВ. 30 березня. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання ВРУ на 16:30, на якому планують розглянути низку кадрових питань в уряді та законопроекти щодо функціонування банківської системи та ринку землі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВРУ.