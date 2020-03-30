До Верховної Ради прибув Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прибув до Верховної Ради. Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram-каналі, передає УНН.
"Зеленскький приїхав в Раду", - повідомив нардеп.
Зазначимо, раніше сьогодні на позачерговому засіданні парламенту Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови № 3281 про звільнення Ігоря Уманського з посади міністра фінансів України, а також проект постанови №3283 про звільнення Іллі Ємця з посади Міністра охорони здоров’я України.
Водночас Рада не проголосувала за законопроект № 3279 про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”.