В Верховную Раду прибыл Зеленский

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 58424 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 67850 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 81479 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 79999 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 102609 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 84461 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102471 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105794 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130869 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130298 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 108929 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 107355 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

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4 марта, 18:57 • 106910 просмотра
Актуальное
В Верховную Раду прибыл Зеленский

В Верховную Раду прибыл Зеленский

Киев  •  УНН

 • 15271 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Верховную Раду. Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале, передает УНН.

"Зеленскький приехал в Раду", - сообщил нардеп.

Отметим, ранее сегодня на внеочередном заседании парламента Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления № 3281 об увольнении Игоря Уманского с должности министра финансов Украины, а также проект постановления №3283 об увольнении Ильи Емца с должности министра здравоохранения Украины.

В то же время Рада не проголосовала за законопроект № 3279 о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

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