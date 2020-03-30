Разумков сегодня созывает еще одно внеочередное заседание ВР

КИЕВ. 30 марта. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания ВРУ на 16:30, на котором планируют рассмотреть ряд кадровых вопросов в правительстве и законопроекты относительно функционирования банковской системы и рынка земли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.