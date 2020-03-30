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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Разумков сегодня созывает еще одно внеочередное заседание ВР

Разумков сегодня созывает еще одно внеочередное заседание ВР

Киев  •  УНН

 • 11450 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания ВРУ на 16:30, на котором планируют рассмотреть ряд кадровых вопросов в правительстве и законопроекты относительно функционирования банковской системы и рынка земли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.

"В связи с требованием Президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва (письмо № 01-01/230 от 30 марта 2020 года) и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента ВРУ: созвать внеочередное пленарное заседание ВРУ девятого созыва на 16 часов 30 минут 30 марта 2020 года", - отметил Разумков.

Как отмечается, на этом заседании предполагается рассмотрение следующих вопросов:

  • о назначении Максима Степанова министром здравоохранения Украины;
  • о назначении Сергея Марченко министром финансов Украины;
  • проекты законов Украины, представленные как альтернативные проекту Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы (реестр. № 2571);
  • проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения (реестр. № 2178-10).

    • Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Верховную Раду.

    Ранее 30 марта первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщал, что в Верховной Раде ожидают обращения Президента Зеленского о проведении третьей внеочередной сессии ВРУ, на которой планируется рассмотреть законопроект № 3260 относительно усовершенствования банковской деятельности.

    Ранее сегодня нардеп Егор Чернев в Facebook заявлял о рассмотрении закона о банках в комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. "Заседание комитета состоялось. Кворум был. Решение о направлении законопроекта в сессионный зал принято. Спасибо всем", - писал он.

    Также напомним, ранее народные депутаты Украины, при заблокированной трибуне и крики "Позор!", приняли в первом чтении законопроект №2178-10 о введении рынка земли.

    Одним из проблемных вопросов является разрешение иностранцам покупать землю. Президент Владимир Зеленский отметил, что его будут решать на референдуме украинцы. Также дискуссионным является вопрос концентрации земли в одни руки. Так, к первому чтению предлагалась концентрация земли в одни руки в 200 тысяч гектаров. При подготовке законопроекта о продаже земли сельскохозяйственного назначения ко второму чтению Президент Зеленский предложил продавать в одни руки до 10 тысяч гектаров земли.

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