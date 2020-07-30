Разумков розповів, за яких умов вибори можливі "будь-де на території України"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Передумови для проведення виборів у будь-якій точці країни - це безпека громадян, демократія і волевиявлення. Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час візиту до Харківського машинобудівного заводу "Фед", передає УНН.
"Я думаю, що ми здатні забезпечити проведення виборів на всій території держави, якщо це буде можливо. Передумови для проведення виборів - це, в першу чергу, безпека громадян, … демократичні вибори і дійсно волевиявлення людей за ті партії чи тих особистостей, за які вони будуть готові проголосувати. Якщо ці умови будуть забезпечені, то ми можемо проводити вибори будь-де на території нашої держави", - сказав голова ВР.
Нагадаємо, раніше Разумков заявив, що проведення виборів на Донбасі можливе, але "якщо життя та здоров’я людей таким чином наражатимуться на небезпеку — вибори того не варті".