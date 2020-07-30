Разумков розповів, за яких умов вибори можливі "будь-де на території України"

"Я думаю, що ми здатні забезпечити проведення виборів на всій території держави, якщо це буде можливо. Передумови для проведення виборів - це, в першу чергу, безпека громадян, … демократичні вибори і дійсно волевиявлення людей за ті партії чи тих особистостей, за які вони будуть готові проголосувати. Якщо ці умови будуть забезпечені, то ми можемо проводити вибори будь-де на території нашої держави", - сказав голова ВР.

Нагадаємо, раніше Разумков заявив, що проведення виборів на Донбасі можливе, але "якщо життя та здоров’я людей таким чином наражатимуться на небезпеку — вибори того не варті".