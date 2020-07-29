Разумков назвав умови проведення виборів на окупованому Донбасі

“Сукупність демократії, можливості вільного волевиявлення та безпеки — це три головні позиції, без яких неможливе проведення будь-яких виборів. Вважаю, що якщо є хоча б найменша можливість проведення виборів — їх треба проводити, однак це не можна робити задля політичного піару. Якщо життя та здоров’я людей таким чином наражатимуться на небезпеку — вибори того не варті”, — підкреслив Разумков.

Нагадаємо, під час робочої поїздки на Донбас Голова Верховної Ради Дмитро Разумков ознайомився з інфраструктурою та службою прикордонників у контрольному пункті в’їзду-виїзду “Майорське”.