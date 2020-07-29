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Разумков назвав умови проведення виборів на окупованому Донбасі

Разумков назвав умови проведення виборів на окупованому Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков наголосив, що вибори на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей можуть бути проведені лише за певних умов. Про це він сказав під час візиту на Донеччину, передає УНН з осиланням на пресслужбу ВР.

“Сукупність демократії, можливості вільного волевиявлення та безпеки — це три головні позиції, без яких неможливе проведення будь-яких виборів. Вважаю, що якщо є хоча б найменша можливість проведення виборів — їх треба проводити, однак це не можна робити задля політичного піару. Якщо життя та здоров’я людей таким чином наражатимуться на небезпеку — вибори того не варті”, — підкреслив Разумков.

Нагадаємо, під час робочої поїздки на Донбас Голова Верховної Ради Дмитро Разумков ознайомився з інфраструктурою та службою прикордонників у контрольному пункті в’їзду-виїзду “Майорське”.

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