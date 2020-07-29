Разумков назвал условия проведения выборов на оккупированном Донбассе

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 90138 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 107087 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 111955 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 141979 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 113584 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 136250 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103097 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102691 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104950 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102228 просмотра

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Разумков назвал условия проведения выборов на оккупированном Донбассе

Разумков назвал условия проведения выборов на оккупированном Донбассе

Киев  •  УНН

 • 19988 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отметил, что выборы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей могут быть проведены только при определенных условиях. Об этом он сказал во время визита в Донецкую область, передает УНН со осиланням на пресс-службу ВР.

"Совокупность демократии, возможности свободного волеизъявления и безопасности - это три главные позиции, без которых невозможно проведение любых выборов. Считаю, что если есть хотя бы малейшая возможность проведения выборов - их надо проводить, однако это нельзя делать для политического пиара. Если жизнь и здоровье людей таким образом подвергаться опасности - выборы того не стоят", - подчеркнул Разумков.

Напомним, во время рабочей поездки на Донбасс Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков ознакомился с инфраструктурой и службой пограничников в контрольном пункте въезда-выезда "Майорское".

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