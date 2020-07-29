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Разумков побував у КПВВ “Майорське” на Донбасі

Разумков побував у КПВВ “Майорське” на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Під час робочої поїздки на Донбас Голова Верховної Ради Дмитро Разумков ознайомився з інфраструктурою та службою прикордонників у контрольному пункті в’їзду-виїзду “Майорське”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

“Радий сьогодні побувати на гостинній Донеччині. Сподіваюсь, що незабаром вона буде ще й мирною, і це буде довгостроково. Повернення наших людей, наших територій та відновлення наших кордонів такими, якими вони були до 2014 року, — це те, на що ми всі очікуємо”, — зазначив Разумков.

Разумков ознайомився з інфраструктурою та службою прикордонників у контрольному пункті в’їзду-виїзду “Майорське”.

"Зокрема Дмитро Разумков поспілкувався з прикордонниками, які виконують завдання у КПВВ під час карантинних обмежень“, — зазначається в повідомленні.

Голова Парламенту детально ознайомився з порядком здійснення пропускних операцій, цікавився питаннями забезпеченням безпеки цивільного населення у разі загострення ситуації.

“На жаль, сьогодні на КПВВ ми не побачили людей, але сподіваюсь, що коли ситуація з поширенням коронавірусу буде кращою, коли дійсно відбудеться повне припинення вогню, контрольний пункт запрацює на повну. Але найбільше хотілося б, щоб з часом КПВВ стали лише пам’яткою історії”, — наголосив Разумков.

Крім того, прикордонники проінформували Голову Верховної Ради України про функціонування решти контрольних пунктів в районі ООС та повідомили про готовність забезпечити пропуск громадян у всіх визначених КПВВ, у разі прийняття відповідного рішення.

Нагадаємо, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков цього тижня здійснить робочу поїздку до Луганської, Донецької та Харківської областей.

Українські Національні Новини

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