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Разумков про виклики ВР на четвертій сесії: держбюджет на 2021 рік та місцеві вибори

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Голова ВРУ Дмитро Разумков розповів по виклики, які стоятимуть перед нардепами під час четвертої сесії. Серед них – ухвалення державного бюджету на 2021 рік та політику ВР під час місцевих виборів. Про це він заявив під час свого виступу у ВР, передає кореспондент УНН.

Разумков про виклики ВР на четвертій сесії: держбюджет на 2021 рік та місцеві вибори

"У нас з вами на цій сесії буде великий виклик - це державний бюджет України на 2021 рік. Я дуже сподіваюся, що і ми і уряд, в першу чергу, своєчасно зробимо все залежне від нас, щоб бюджет був ухвалений і держава увійшла у новий рік з гідним кошторисом", - сказав Разумков.

За його словами, до цього треба буде залучити всі парламентські комітети.

"Питання, яке також буде серйозним викликом ВРУ - це місцеві вибори. І якраз говорю не про те законодавство, яке ми ухвалили, і які зміни ще треба буде зробити... Я говорю про політику: ВРУ завжди була є і буде політичним органом, завжди при прийнятті рішень буде політичний аспект. Мені б хотілося, щоб під час виборчої кампанії розуміли, що вибори проходять, а повага людей або буде або не буде залишатися з нами", - додав Разумков.

Як повідомляв УНН раніше, 1 вересня 2020 року Верховна Рада України дев’ятого скликання відкриває роботу четвертої сесії.

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