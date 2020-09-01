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Разумков о вызовах ВР на четвертой сессии: госбюджет на 2021 год и местные выборы

Киев • УНН

 • 11586 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Глава ВРУ Дмитрий Разумков рассказал по вызовы, которые будут стоять перед нардепами во время четвертой сессии. Среди них - принятие государственного бюджета на 2021 год и политика ВР во время местных выборов. Об этом он заявил во время своего выступления в ВР, передает корреспондент УНН.

Разумков о вызовах ВР на четвертой сессии: госбюджет на 2021 год и местные выборы

"У нас с вами на этой сессии будет большой вызов - это государственный бюджет Украины на 2021 год. Я очень надеюсь, что и мы и правительство, в первую очередь, своевременно сделаем все зависящее от нас, чтобы бюджет был принят и государство вошло в новый год с достойной сметой", - сказал Разумков.

По его словам, к этому надо будет привлечь все парламентские комитеты.

"Вопрос, который также будет серьезным вызовом ВРУ - это местные выборы. И как раз говорю не о том законодательстве, которое мы приняли, и какие изменения еще предстоит сделать... Я говорю о политике: ВРУ всегда была есть и будет политическим органом, всегда при принятии решений будет политический аспект. Мне бы хотелось, чтобы во время избирательной кампании понимали, что выборы проходят, а уважение людей или будет либо не будет оставаться с нами", - добавил Разумков.

Как сообщал УНН ранее, 1 сентября 2020 года Верховная Рада Украины девятого созыва открывает работу четвертой сессии.

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